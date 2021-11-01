Телескоп Hubble сфотографував "космічний феєрверк" у сузір'ї Індіанець

Про це повідомляє обсерваторія.

Як зазначається, космічний об’єкт розташований за близько 200 млн світлових років від Землі.

Нова світлина NGC 6984 була зроблена після рідкісної астрономічної події - подвійної наднової в NGC 6984. Нині астрономи продовжують дослідження цього феномену.





Довідка: Наднові — це сильні вибухи величезних масштабів, спричинені смертю масивних зірок. Довідка: Наднові — це сильні вибухи величезних масштабів, спричинені смертю масивних зірок.

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