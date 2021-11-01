Телескоп Hubble сфотографував "космічний феєрверк" у сузір'ї Індіанець
Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка розташована у сузірʼї Індіанець
Про це повідомляє обсерваторія.
Як зазначається, космічний об’єкт розташований за близько 200 млн світлових років від Землі.
Нова світлина NGC 6984 була зроблена після рідкісної астрономічної події - подвійної наднової в NGC 6984. Нині астрономи продовжують дослідження цього феномену.
Довідка: Наднові — це сильні вибухи величезних масштабів, спричинені смертю масивних зірок.
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