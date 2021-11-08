Телеведуча Лідія Таран потрапила у ДТП

Про це повідомляє "1+1".



Аварія відбулася на Набережному шосе, перед Пішохідним мостом, близько 22:00. Під час ДТП Лідія Таран перебувала на задньому сидінні таксі.



Автівка, в якій була Лідія, зіштовхнулась з іншою. Через кілька секунд після удару телеведуча змогла вибратись з машини, що загорілась. Водії інших авто загасили вогонь за допомогою вогнегасників.



За наявними даними, пригода трапилася через аварію з велосипедистом, що сталася попереду і зайняла дві з трьох смуг руху. Через погану видимість ввечері та відсутність знаку аварійної зупинки водій таксі не зміг вчасно помітити аварію і виїхав на іншу смугу, де попереду стояло авто.



У соцмережах Лідія Таран повідомила, що її стан не викликає занепокоєння.



"Мене врятувало те, що я сіла на заднє сидіння - двері були не заблоковані, тому я змогла вибратись. Також я була пристебнута ременем безпеки", - розповіла Таран.



Постраждалих унаслідок аварії немає. Телеведуча закликала усіх водіїв перевірити у своїх машинах наявність попереджувальних знаків, аптечок і вогнегасників.



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