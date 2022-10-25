Про це актор оголосив у своєму Instagram.

Британський актор Генрі Кавілл, який зіграв Кларка Кента (Супермена) у фільмах "Людина зі сталі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості" та "Ліга справедливості Зака Снайдера", повертається до цієї ролі.

"Я хотів дочекатись кінця вихідних, перш ніж оприлюднити це. Хотів дати всім вам можливість переглянути "Чорного Адама". Але тепер, коли багато хто з вас подивився картину, я хотів зробити це офіційно: я повернувся як Супермен", - сказав актор.

Зірка зазначив, що це початок "чогось більшого". Кавілл натякнув, що він з'явиться у ролі Супергероя не один раз. Однак більш детальної інформації про майбутні проєкти Warner Bros. актор не повідомив.

Раніше зазначалось, що кінокомпанія готує нові проєкти зі всесвіту за коміксами DC, утім, не розкриває багато деталей. Припускають, що Кавілл може зʼявитись у ролі Кларка Кента у новому фільмі про Флеша, премʼєра якого запланована на літо 2023 року.

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