Про це інформує Наталка Діденко.

22 березня протягом дня температура повітря очікується +10...+16 градусів.

У центральних областях, на півночі України, на Одещині можливі невеликі дощі.

У західних областях - без істотних опадів.

На сході та на більшості території півдня буде сухо та навіть сонячно.

Вітер зараз не рвучкий, лагідний. Напрямок - північно-західний та північний.

У Києві у середу можливий невеликий дощ, проте також і прояснення будуть.

Денна температура повітря коливатиметься в межах +12 градусів.

23 березня буде ще тепліше, до +16... +17 градусів.