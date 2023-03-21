Тепло та сонячно, можливі невеликі дощі: прогноз погоди на 22 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у середу, 22 березня. в Україні теплу та сонячну погоду, місцями з можливими невеликими дощами
Про це інформує Наталка Діденко.
22 березня протягом дня температура повітря очікується +10...+16 градусів.
У центральних областях, на півночі України, на Одещині можливі невеликі дощі.
У західних областях - без істотних опадів.
На сході та на більшості території півдня буде сухо та навіть сонячно.
Вітер зараз не рвучкий, лагідний. Напрямок - північно-західний та північний.
У Києві у середу можливий невеликий дощ, проте також і прояснення будуть.
Денна температура повітря коливатиметься в межах +12 градусів.
23 березня буде ще тепліше, до +16... +17 градусів.
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