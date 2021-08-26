Теракти у Кабулі вчинив терорист-смертник "Ісламської Держави", - POLITICO
За інформацією журналістів, теракт у захопленому талібами місті поруч з міжнародним аеропортом Хаміда Карзая організувала "Ісламська Держава"
Про це пише Politico та DailyMail.
Два окремі вибухи сколихнули Кабул, щонайменше 13 загиблих, включаючи дітей. Поранено трьох американських солдатів.
Президента Джо Байдена проінформували про вибух, один з яких вразив натовп афганців, поблизу входу в аеропорт Хаміда Карзая, а інший, що влучив у готель Баронс, після чого почалася стрілянина на тлі масової паніки.
На знімках з місця події видно безліч закривавлених людей, яких вивозять з місця вибуху, з повідомленнями про численні жертви.
Свідки розповіли Sky News, що терорист-смертник підірвав пристрій у каналізаційному каналі, наповненому людьми, і що були "однозначно" жертви серед цивільного населення.
Свідок сказав, що американські солдати пропустили цей прохід, і йому сказали, що серед американських військ є жертви.
Він додав: "Це може бути кінець авіаперевезення"
Тим часом афганець, який стояв у черзі до аеропорту, сказав, що вибух стався посеред тисячного натовпу, і він побачив багато поранених та покалічених людей, і йому розповіли про численні смертельні випадки.
Відповідальним за вибух став терорист -смертник "Ісламської Держави", заявив POLITICO американський чиновник, знайомий з ситуацією.
За словами чотирьох джерел, які знають про ситуацію, напад стався недалеко від Abbey Gate - в'їзду в аеропорт - де персонал США донедавна приймав американських громадян на борт евакуаційних рейсів.
Після вибухів Німеччина оголосила, що всі її військові літаки покинули Кабул, і вона завершила операцію евакуації.
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