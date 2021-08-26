Теракти у Кабулі вчинив терорист-смертник "Ісламської Держави", - POLITICO

Про це пише Politico та DailyMail.



Два окремі вибухи сколихнули Кабул, щонайменше 13 загиблих, включаючи дітей. Поранено трьох американських солдатів.



Президента Джо Байдена проінформували про вибух, один з яких вразив натовп афганців, поблизу входу в аеропорт Хаміда Карзая, а інший, що влучив у готель Баронс, після чого почалася стрілянина на тлі масової паніки.



На знімках з місця події видно безліч закривавлених людей, яких вивозять з місця вибуху, з повідомленнями про численні жертви.



Свідки розповіли Sky News, що терорист-смертник підірвав пристрій у каналізаційному каналі, наповненому людьми, і що були "однозначно" жертви серед цивільного населення.



Свідок сказав, що американські солдати пропустили цей прохід, і йому сказали, що серед американських військ є жертви.



Він додав: "Це може бути кінець авіаперевезення"



Тим часом афганець, який стояв у черзі до аеропорту, сказав, що вибух стався посеред тисячного натовпу, і він побачив багато поранених та покалічених людей, і йому розповіли про численні смертельні випадки.



Відповідальним за вибух став терорист -смертник "Ісламської Держави", заявив POLITICO американський чиновник, знайомий з ситуацією.



За словами чотирьох джерел, які знають про ситуацію, напад стався недалеко від Abbey Gate - в'їзду в аеропорт - де персонал США донедавна приймав американських громадян на борт евакуаційних рейсів.



Після вибухів Німеччина оголосила, що всі її військові літаки покинули Кабул, і вона завершила операцію евакуації.