Термін пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах спливе 10 листопада, - Держмитслужба
Українці зможуть розмитнити "євробляхи" на пільгових умовах до 10 листопада включно
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби.
Згідно з повідомленням, власники автомобілів на єврономерах зможуть скористатися пільговим розмитненням до 10 листопада 2021 року включно.
Водночас, зазначається, що учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території ООС більш як 90 днів з 15 травня 2021 року, можуть скористатися цими спрощеннями по 8 лютого 2022 включно.
Загалом, за даними Держмитслужби, станом на 1 листопада за пільговими умовами оформлено понад 66 тис. "євроблях". Надходження держбюджету при цьому склали понад 2,3 млрд грн.
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