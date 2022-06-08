Про це написала у фейсбуці подруга одного із підсудних Ніка Фесенко.

"Пишу це, не знаючи, чи побачу ще колись свого друга Брайана, який пішов боронити Україну, що стала йому як рідна", - запостила жінка.



Як стало відомо, мова йде про уродженця Королівства Марокко Брагіма Саадуне, який переїхав в Україну декілька років тому для навчання в КПІ на факультеті аерокосмічних систем.



У 2021 році юнак пішов добровольцем у морську піхоту, а згодом підписав контракт із ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Саадуне поїхав на передову, де боронив від росіян Маріуполь.



Як зазначає Фесенко, у березні звʼязок із Саадуне обірвався. Пізніше у квітні прокремлівські ЗМІ почали публікувати інформацію про нього, а також про двох інших іноземних добровольців Шонна Піннера та Ендрю Хілла.



Як передає РБК Україна, останні є вихідцями з Великобританії.



Піннер офіційно служить у складі ЗСУ. Він одружений на українці та захищав Маріуполь як своє рідне місто. Хілл після початку повномасштабної війни приїхав до польського Жешува спеціально аби допомагати українським біженцям, пізніше вступив до лав ЗСУ у якості добровольця.



Усі троє наразі перебувають у російському полоні на території псевдореспубліки "ДНР", де їх збираються засудити до смертної кари. Російські ЗМІ називають захисників "найманцями".



"Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті. Найближчим часом відбудеться перше судове засідання. З урахуванням воєнного часу на підставі положень чинного кримінального закону за результатами судового розгляду найманцям може бути призначена виняткова міра покарання - смертна кара", - повідомляє "генпрокуратура" так званої ДНР.



Знайомі та друзі Саадуне закликають розголошувати інформацію та не мовчати, аби витягти захисників із полону та попередити їхню страту.

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