Терористи з ХАМАСу обстріляли перехожих в Єрусалимі

Чотири особи отримали вогнепальні поранення в районі Ланцюгових воріт при вході на Храмову гору. Один з потерпілих, а це 30-річний чоловік, помер у лікарні. Про це повідомляє Еспресо.TV.



За даними поліції, терорист відкрив вогонь з автомата і за лічені секунди був нейтралізований. Пізніше стало відомо, що теракт було організовано двома людьми: один із них відкрив вогонь по перехожих та співробітників прикордонної поліції МАГАВ і був нейтралізований, другий - втік з місця злочину. Сили безпеки розпочали операцію з пошуків другого терориста.



Територія Храмової гори оточена, район старого міста закрито на в'їзд та виїзд.



На місце події прибув генінспектор ізраїльської поліції Яак Шабтай. За його словами, реакція правоохоронців на інцидент була негайною.



"Протягом 32 секунд терорист був оточений та нейтралізований", - наводить слова Шабтая ізраїльське видання Detali.



Також оприлюднено інформацію про особу ліквідованого терориста. Його ім'я - Фаді Абу Шхідам, 42-річний житель району Шуафат Східного Єрусалиму. Чоловік раніше був відомий правоохоронцям і раніше був викритий у зв'язках із ХАМАСом.



Речник ХАМАС у Газі прокоментував те, що сталося так: "Йдеться про героїчний акт в Єрусалимі. Місто продовжить боротися доти, доки окупація не буде припинена".

Ісламські фундаменталісти вважають, що увесь Єрусалим має належати арабам-мусульманам.

В ісламі Єрусалим, особливо його історичний центр, вважається священним місцем, адже там. за переказами, у VII ст н.е.відбувалося вознесіння пророка Магомета.