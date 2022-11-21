Тейлор Свіфт отримала головну нагороду на American Music Awards

Про це повідомляє Deadline.

Співачка перемогла у всіх 6 номінаціях, в яких була представлена, завдяки чому отримала звання найбільш титулованого артиста American Music Awards в історії - за час існування премії, Тейлор Свіфт 40 разів перемагала у ній в різних номінаціях.

"За останні кілька років я випустила більше музики, ніж за попереднє десятиріччя. Я дійсно відчуваю, що це пов'язано з тим фактом, що ви, фанати, ясно дали зрозуміти, що хочете чути багато музики - ви підбадьорили мене", - прокоментувала власну перемогу співачка.

Вона також сказала, що чим більше музики випускала, тим більш щасливою почувалася, і тому подякувала фанатам за це щастя, оскільки вони мотивували її.

The American Music Awards - щорічна американська музична премія, заснована в 1973 році, де переможці обираються шляхом опитування глядачів та фанатів.

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