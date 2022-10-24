The Rasmus показали, як тренувались співати українською
Фінський рок-гурт The Rasmus, який записав спільну композицію з Kalush Orchestra, поділились відео з репетицій, де вони співають українською мовою
Відповідне відео музиканти виклали в своєму Tik-Tok.
У новій композиції "In The Shadows Of Ukraine", фінські музиканти співають разом з українським гуртом Kalush Orchestra. У пісні є куплет українською, який обидва гурти співають разом.
На підтвердження того, що The Rasmus впоралися із завданням та опанували українську для пісні, музиканти поділились відео з репетицій.
"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" – підписали The Rasmus відео.
Користувачі були приємно вражені. У коментарях музиканти отримали безліч компліментів та позитивних відгуків.
- 21 жовтня український гурт Kalush Orchestra представив новий трек "In The Shadows Of Ukraine", записаний разом з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus
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