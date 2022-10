The Rasmus показали, як тренувались співати українською

Відповідне відео музиканти виклали в своєму Tik-Tok.

У новій композиції "In The Shadows Of Ukraine", фінські музиканти співають разом з українським гуртом Kalush Orchestra. У пісні є куплет українською, який обидва гурти співають разом.

На підтвердження того, що The Rasmus впоралися із завданням та опанували українську для пісні, музиканти поділились відео з репетицій.

"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" – підписали The Rasmus відео.

Користувачі були приємно вражені. У коментарях музиканти отримали безліч компліментів та позитивних відгуків.

21 жовтня український гурт Kalush Orchestra представив новий трек "In The Shadows Of Ukraine", записаний разом з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus

