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The Rasmus показали, як тренувались співати українською

24 жовтня, 2022 понедiлок
16:52
Таблоїд На фото: гурт The Rasmus

Фінський рок-гурт The Rasmus, який записав спільну композицію з Kalush Orchestra, поділились відео з репетицій, де вони співають українською мовою

Відповідне відео музиканти виклали в своєму Tik-Tok.

У новій композиції "In The Shadows Of Ukraine", фінські музиканти співають разом з українським гуртом Kalush Orchestra. У пісні є куплет українською, який обидва гурти співають разом. 

На підтвердження того, що The Rasmus впоралися із завданням та опанували українську для пісні, музиканти поділились відео з репетицій.

"Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!" – підписали The Rasmus відео.

Користувачі були приємно вражені. У коментарях музиканти отримали безліч компліментів та позитивних відгуків.

  • 21 жовтня український гурт Kalush Orchestra представив новий трек "In The Shadows Of Ukraine", записаний разом з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus 

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