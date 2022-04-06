Тих, хто захищає Україну у війні з РФ, можуть виключити з Реєстру корупціонерів, - НАЗК
Ті, хто захищає Україну у складі ЗСУ, ТРО, ДСНС або інших органів, можуть бути виключені з Реєстру корупціонерів
Про це повідомляє офіційний сайт НАЗК.
"Більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією. Наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації. Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи. На думку НАЗК неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в Реєстрі. Саме тому НАЗК видало, а Мін’юст затвердив, відповідний наказ. Відтак, громадяни України, які захищають нашу державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК наголошують, що кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію.
Для подання заяви потрібно:
1. Підготувати такі документи:
- саму заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу
- копію паспорта
- копію документа, що засвідчує участь у захисті країни
- згоду на обробку персональних даних
Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру протягом 5 робочих днів.
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