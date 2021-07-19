Тихановська зустрілася з Блінкеном і Нуланд: обговорили викрадення Протасевича режимом Лукашенка та репресії

Про це повідомляє Telegram-канал Тихановської.

"Вони обговорили захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану нелегальну міграцію в Литву як спробу помсти ЄС", - йдеться в повідомленні.

Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ. Крім того, вона закликала "розширити допомогу громадянському суспільству, репресованим і приватному бізнесу в Білорусі, політв'язням та їх сім'ям".

Також вона закликала США дати сигнал Росії, що підписані угоди з режимом Лукашенка не будуть визнані юридично і анулюються.

"Росія може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи в Білорусі - посередництвом у діалозі", - заявила Тихановська.

Вона запропонувала "посилити тиск на режим".



"Зупинка контрактів з режимом і санкції - ефективний інструмент, але важливо закривати лазівки для їх обходу і синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою", - йдеться в повідомленні.



