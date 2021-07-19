Тихановська зустрілася з Блінкеном і Нуланд: обговорили викрадення Протасевича режимом Лукашенка та репресії
У Вашингтоні відбулися перемовини лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту Дереком Шолле
Про це повідомляє Telegram-канал Тихановської.
"Вони обговорили захоплення літака Ryanair, напади на громадянське суспільство і медіа, організовану нелегальну міграцію в Литву як спробу помсти ЄС", - йдеться в повідомленні.
Тихановська закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ. Крім того, вона закликала "розширити допомогу громадянському суспільству, репресованим і приватному бізнесу в Білорусі, політв'язням та їх сім'ям".
Також вона закликала США дати сигнал Росії, що підписані угоди з режимом Лукашенка не будуть визнані юридично і анулюються.
"Росія може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи в Білорусі - посередництвом у діалозі", - заявила Тихановська.
Вона запропонувала "посилити тиск на режим".
"Зупинка контрактів з режимом і санкції - ефективний інструмент, але важливо закривати лазівки для їх обходу і синхронізувати дії з ЄС, Великою Британією і Канадою", - йдеться в повідомленні.
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