"Тільки після вироку можна робити висновки щодо якості слідства": Монастирський про справу Шеремета
Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета
Про це він написав у Facebook.
"Моя позиція щодо розслідування справи щира та відкрита. Зараз справа знаходиться на розгляді в суді", - заявив міністр.
За його словами,"всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі".
"Саме від двох суддів та трьох присяжних залежить доля трьох підозрюваних.Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства", - підсумував очільник МВС.
- Журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- У вбивстві звинувачують лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
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