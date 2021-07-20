"Тільки після вироку можна робити висновки щодо якості слідства": Монастирський про справу Шеремета

Про це він написав у Facebook.



"Моя позиція щодо розслідування справи щира та відкрита. Зараз справа знаходиться на розгляді в суді", - заявив міністр.



За його словами,"всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі".



"Саме від двох суддів та трьох присяжних залежить доля трьох підозрюваних.Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства", - підсумував очільник МВС.

Журналіст Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

У вбивстві звинувачують лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.