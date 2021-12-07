"єПідтримка": директор Департаменту регуляторної політики повідомив, як вакцинованим українцям отримати та витратити тисячу грн
Директор Департаменту регуляторної політики та підприємництва при Міністерстві економіки України Олександр Палазов розповів, як буде працювати програма “єПідтримка”
Про це він розповів у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“Програма “єПідтримка”, за якою повністю вакциновані українці зможуть отримати по 1 тис. грн, буде реалізовуватися у декілька етапів у 2021 і 2022 роках. На першому етапі прийом звернень громадян відбуватиметься через застосунок "Дія". Враховуючи стислі терміни запуску програми, "Дія" є найшвидшим і найпростішим технічним інструментом реалізації. На другому етапі у 2022-му році вже заплановано впровадження альтернативного інструменту, над яким ми працюємо. Для людей похилого віку, які не мають смартфонів, буде запропонована альтернатива наступного року”, – зазначив Палазов.
Чиновник додав, що другий етап виплати 1 тис. грн вакцинованим від COVID-19 заплановано на 2-й квартал 2022 року.
“Щодо переліку учасників програми “єПідтримка”: ми говоримо про бізнес, який найбільше постраждав від пандемії COVID-19. Перелік учасників буде затверджено постановою Кабінету міністрів на цьому тижні. У програмі можуть взяти участь як юридичні особи, так і фізичні особи підприємці. Кабмін буде визначати ті “діяльності” українського бізнесу, які постраждали, і які матимуть доступ до цієї програми. Президент Зеленський зазначив декілька сфер програми: культура, спорт, авіа і залізничні перевезення по Україні. Тобто компанії з цих сфер, повинні мати банківський термінал чи можливість торгівлі в Інтернеті, щоби взяти участь у програмі”, – зауважив Директор Департаменту регуляторної політики та підприємництва.
Він наголосив, що отриману тисячу не можна буде перевести у готівку, щоби ці кошти були витрачені виключно на послуги тих, хто постраждав від пандемії, а інші компанії не могли змінювати вид діяльності задля участі у програмі “єПідтримка”.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн.
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