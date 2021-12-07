"єПідтримка": директор Департаменту регуляторної політики повідомив, як вакцинованим українцям отримати та витратити тисячу грн

Про це він розповів у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Програма “єПідтримка”, за якою повністю вакциновані українці зможуть отримати по 1 тис. грн, буде реалізовуватися у декілька етапів у 2021 і 2022 роках. На першому етапі прийом звернень громадян відбуватиметься через застосунок "Дія". Враховуючи стислі терміни запуску програми, "Дія" є найшвидшим і найпростішим технічним інструментом реалізації. На другому етапі у 2022-му році вже заплановано впровадження альтернативного інструменту, над яким ми працюємо. Для людей похилого віку, які не мають смартфонів, буде запропонована альтернатива наступного року”, – зазначив Палазов.

Чиновник додав, що другий етап виплати 1 тис. грн вакцинованим від COVID-19 заплановано на 2-й квартал 2022 року.

“Щодо переліку учасників програми “єПідтримка”: ми говоримо про бізнес, який найбільше постраждав від пандемії COVID-19. Перелік учасників буде затверджено постановою Кабінету міністрів на цьому тижні. У програмі можуть взяти участь як юридичні особи, так і фізичні особи підприємці. Кабмін буде визначати ті “діяльності” українського бізнесу, які постраждали, і які матимуть доступ до цієї програми. Президент Зеленський зазначив декілька сфер програми: культура, спорт, авіа і залізничні перевезення по Україні. Тобто компанії з цих сфер, повинні мати банківський термінал чи можливість торгівлі в Інтернеті, щоби взяти участь у програмі”, – зауважив Директор Департаменту регуляторної політики та підприємництва.

Він наголосив, що отриману тисячу не можна буде перевести у готівку, щоби ці кошти були витрачені виключно на послуги тих, хто постраждав від пандемії, а інші компанії не могли змінювати вид діяльності задля участі у програмі “єПідтримка”.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці зможуть отримати по тисячі грн.

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