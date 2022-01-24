"Тисяча Зеленського": витрачати гроші за вакцинацію на ліки можуть дозволити особам з інвалідністю

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента єПідтримка й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що станом на 24 січня вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.



Також з понеділка, 24 січня, люди віком від 60 років можуть купувати ліки за виплатою єПідтримки.

Нагадаємо, 17 січня Міністерство освіти і науки надало пропозицію поширити дію програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн за вакцинацію від COVID-19 на дітей від 12 до 18 років.