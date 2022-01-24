"Тисяча Зеленського": витрачати гроші за вакцинацію на ліки можуть дозволити особам з інвалідністю
Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації планують розширити програму єПідтримка з виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти COVID-19 та дозволити особам з інвалідністю першої групи витрачати кошти на ліки
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента єПідтримка й на інші групи населення. Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що станом на 24 січня вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.
Також з понеділка, 24 січня, люди віком від 60 років можуть купувати ліки за виплатою єПідтримки.
- Нагадаємо, 17 січня Міністерство освіти і науки надало пропозицію поширити дію програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн за вакцинацію від COVID-19 на дітей від 12 до 18 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе