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Титул "Перша леді" - не вирок: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
1 грудня, 2023 п'ятниця
18:37
Статті "Renaissance: A Film by Beyoncé"

Від комедії про дружину президента Франції Жака Ширака до фільму про світове турне володарки "Греммі" Бейонсе

Добігає кінця ще один новий тиждень.На носі - нові вихідні, і нова підбірка кіно для вихідних від "Еспресо"

"Перша леді"

У кінотеатрах з 30 листопада

Перша ледіЦя дебютна комедія про дружину французького президента Жака Ширака інтригує передовсім тим, що головну роль у ній виконує одна з найзнаменитіших французьких актрис Катрін Денев. 80-річна зірка кінематографа, що знялася майже у 260 фільмах та завжди захоплювала як майстерною грою, так вродою і життєвою мудрістю поза кадром, і в цій стрічці – традиційно для себе – підходить до створення образу своєї героїні дуже відповідально.

"Не бійтеся дорослішати: у кожному віці є своя краса, - якось ділилася Катрін Денев зі світом. - Роки, що минули - це не тільки труднощі і втрати, але передовсім досвід, мудрість, почуття гумору, спокійний і тверезий погляд на все, що відбувається у житті". Цей підхід до життя актриса переносить і на свою героїню. Й у підсумку маємо до справи з дружиною президента Жака Ширака, якою її ніхто не бачив. Зрештою, такою була задумка режисерки та сценаристки Лії Доменаш, для якої ця стрічка – дебютна. Критики вже визнали, що творчій команді вдалося створити багатогранний образ героїні – одночасно смішний та сильний, не впадаючи ані у вихваляння пані Ширак, ані у глузування над нею. Цей сміливий проєкт має також чимало відсилань до реальних подій, а також містить архівні зйомки та реконструйовані відеофрагменти.

Отож "Бернардетт та Жак познайомились ще студентами, коли навчались у Інституті політичних досліджень у Парижі. Тепер Жака обрано президентом Франції, а Бернардетт стала першою леді. В оточенні нових людей та нових обов’язків вона починає змінюватися. Усі знають, що за кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка. Але не усі знають яка саме жінка стоїть поряд із Жаком Шираком".

У головних ролях: Катрін Денев, Мішель В’юєрмоз, Артюс , Дені Подалідес, Сара Жиродо, Олів’є Брайтмен.

"Дочка болотного короля"

У кінотеатрах з 30 листопада

Донька болотного короля

Психологічний трилер 2023 року режисера Ніла Бергера заснований на однойменному романі Карен Діонн, який було визнано одним із найкращих 2017 року. Чи вийшов на рівні фільм, варто дивитися, бо зарубіжні критики закидають йому занадто приручену історію з відсутністю тієї драматичної напруги, яку мав би мати. І цілковиту прогнозованість, яка не може насправді бути ні достатньо захоплюючою, ні видатною. 

"Колись давно Джейкоб Холбрук викрав дівчину (Карен Пісторіус) і впродовж 12 років утримував її у будиночку посеред лісу якомога далі від людських очей, - анонсують стрічку. - Майже одразу у них народилася донька Гелена. За ті роки, що дівчинка жила поряд із батьком, він встиг навчити її як виживати серед дикої природи. Нині Гелена вже доросла жінка, в заміжня і має дитину. До останнього часу вона знала, що її батько, якого вона востаннє бачила у 10-річному віці, сидить у в’язниці. Поліція повідомляє, що Джейкоб Холбрук втік. З цієї миті усе життя Гелени змінюється. Вона розуміє, що ані вона, ані її родина більше не можуть спати спокійно. У боротьбі з рідним батьком їй може допомогти тільки те, чому він сам її і навчив".

У головних ролях: Дейзі Рідлі, Бен Мендельсон, Ґаретт Гедлунд, Ґіл Бірмінгем, Бруклін Прінс

"Травень, грудень"

На Netflix з 1 грудня

Травень, грудень

Американська драма режисера Тодда Гейнса, яку називають однією з головних претендентів на Оскар-2024. Частково заснована на реальній історії американської вчительки Мері Кей Летурно, яку звинуватили у сексуальних стосунках із 12-річним учнем, стрічка вперше була показана на Каннському фестивалі отримала  чимало позитивних відгуків. 

За сюжетом, вчителька Грейсі та її учень Джо створили щасливу родину та виховують дитину. І тут у Голлівуді про їхню історію вирішують зняти фільм. Відтак до них приїжджає голлівудська актриса,  що гратиме роль Грейсі, аби краще пізнати свою героїню. Цей її візит приводить до непоправних наслідків. 

У ролях: Наталі Портман, Джуліанна Мур, Чарльз Мелтон, Пайпер Курда, Корі Майкл Сміт та ін.

"Родинний обмін"

На Netflix з 30 листопада

Це далеко не перший фільм, коли персонажі обмінюються тілами. "Ціпонька", "Чумова п'ятниця", "Знайомтеся, Джо Блек" та чимало інших, як правило, є комедійними і стають гарним пререключенням на позитив. Гарантує добрий настрій і ця сімейна комедія з доволі незвичним і заплутаним сюжетом

Отож, як пишуть на Netflix, за кілька днів до Різдва стається рідкісна подія космічного масштабу: батьки опиняються в тілах своїх дітей-підлітків, а діти - в тілах батьків. І вдома починається справжній хаос.

У ролях: Дженніфер Ґарнер, Ед Гелмс, Емма Маєрс, Брейді Нун, Ріта Морено та інші.

"Renaissance: A Film by Beyoncé"

У кінотеатрах з 1 грудня

"Renaissance: A Film by Beyoncé"Дуже незвична пропозиція від кінотеатрів - стати свідками світового туру "Renaissance" володарки премії "Греммі" американської співачки Бейонсе від появи ідеї цього туру до його відкриття у Стокгольмі (Швеція) та до останнього концерту в Канзас-Сіті (штат Міссурі). Цей тур на підтримку сьомого студійного альбому Бейонсе отримав неймовірно теплі відгуки і створив справжній храм свободи і спільної радості для понад 2,7 мільйонів її фанатів.

Отож "фільм-концерт — про відданість і працьовитість Бейонсе, її залученість до кожного аспекту створення шоу, її творчий підхід і прагнення створити власну спадщину і майстерно опанувати професію".

У головних ролях: Бейонсе, Блу Айві Картер

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