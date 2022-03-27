Ткаченко оприлюднив список підсанкційних росіян, які публічно підтримали війну РФ проти України

Про це він повідомив у телеґрам-каналі.



"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі - погодження за РНБО та Президентом", - написав міністр.



Він навів прізвища найбільш "відомих" підсанкційних осіб:

співаки та музиканти: Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі);

актори та режисери: Дмитро Харатьян, Яна Поплавська, Дмитро Пєвцов, Микита Михалков, Володимир Машков, Марат Башаров;

Політики та пропагандисти Кремля: Аскер-заде Наіля Вагіф кизи (журналістка, телеведуча телеканалу "Росія-1"), Бабаян Роман Георгійович (телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання), Гудошніков Олексій Валерійович (телеведучий каналу "Звезда"), Дугін Олександр Гелійович (політик, науковець, пропагандист), Колеров Модест Олексійович (головний редактор інформаційного агентства REGNUM).

Власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюють супутники Eutelsat W-4 і "Ямал-201". Офіційно вони називаються "некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)"".

ТОВ "8 канал".

Крім того, санкції запровадили проти двох юридичних осіб:"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом"", - наголосив Олександр Ткаченко.

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