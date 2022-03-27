Ткаченко оприлюднив список підсанкційних росіян, які публічно підтримали війну РФ проти України
Очільник МКІП Олександр Ткаченко оприлюднив прізвища росіян і юридичних осіб, на яких наклали санкції через їхню публічну підтримку війни РФ проти України
Про це він повідомив у телеґрам-каналі.
"Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі - погодження за РНБО та Президентом", - написав міністр.
Він навів прізвища найбільш "відомих" підсанкційних осіб:
- співаки та музиканти: Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тимур Юнусов (Тіматі);
- актори та режисери: Дмитро Харатьян, Яна Поплавська, Дмитро Пєвцов, Микита Михалков, Володимир Машков, Марат Башаров;
- Політики та пропагандисти Кремля: Аскер-заде Наіля Вагіф кизи (журналістка, телеведуча телеканалу "Росія-1"), Бабаян Роман Георгійович (телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання), Гудошніков Олексій Валерійович (телеведучий каналу "Звезда"), Дугін Олександр Гелійович (політик, науковець, пропагандист), Колеров Модест Олексійович (головний редактор інформаційного агентства REGNUM).
- Власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюють супутники Eutelsat W-4 і "Ямал-201". Офіційно вони називаються "некомерційна організація "Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)"".
- ТОВ "8 канал".
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