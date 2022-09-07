Про це повідомляє Білий дім.

"Президент Байден та прем'єр-міністр Трасс обговорили важливість продовження тісної співпраці з глобальних викликів, включно з підтримкою України у протидії російській агресії, вирішення проблем, що створюються Китаєм, запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та забезпечення стійких та доступних енергетичних ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови Байден привітав Трасс із вступом на посаду.

У пресслужбі прем'єрки Британії додали, що Ліз Трасс та Джо Байден домовилися розвивати співпрацю в рамках НАТО та AUKUS (Оборонного альянсу США, Великої Британії та Австралії).

"Лідери підтвердили свою прихильність зміцненню глобальної свободи, подоланню ризиків, створених автократією, і забезпеченню поразки Путіна в Україні", - поінформували в пресслужбі Трасс.

6 вересня першим іноземним лідером, з яким Ліз Трасс провела телефонну розмову після вступу на посаду, став президент України Володимир Зеленський.

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