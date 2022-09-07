Трасс провела першу розмову з Байденом на посаді прем'єрки Британії
У середу, 7 вересня, Ліз Трасс вперше поспілкувалася з президентом США Джо Байденом після призначення очільницею уряду Великої Британії
Про це повідомляє Білий дім.
"Президент Байден та прем'єр-міністр Трасс обговорили важливість продовження тісної співпраці з глобальних викликів, включно з підтримкою України у протидії російській агресії, вирішення проблем, що створюються Китаєм, запобігання отриманню Іраном ядерної зброї та забезпечення стійких та доступних енергетичних ресурсів", - йдеться у повідомленні.
Під час розмови Байден привітав Трасс із вступом на посаду.
У пресслужбі прем'єрки Британії додали, що Ліз Трасс та Джо Байден домовилися розвивати співпрацю в рамках НАТО та AUKUS (Оборонного альянсу США, Великої Британії та Австралії).
"Лідери підтвердили свою прихильність зміцненню глобальної свободи, подоланню ризиків, створених автократією, і забезпеченню поразки Путіна в Україні", - поінформували в пресслужбі Трасс.
- 6 вересня першим іноземним лідером, з яким Ліз Трасс провела телефонну розмову після вступу на посаду, став президент України Володимир Зеленський.
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