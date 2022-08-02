Треба притягти до відповідальності всіх правоохоронців, які покинули Суми, Чернігів і Херсон у перші дні російського наступу, - нардеп Синютка
З 2019 року в державну владу та правоохоронні органи України Росія почала знову засилати своїх агентів
Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат Олег Синютка.
"Добре, що сьогодні генпрокурор України говорить про те, що в органах прокуратури, державної влади, поліції і СБУ з 2019 року повернулись кремлівські кроти, які підривали і підривають державу зсередини. Більше трьох років колаборантів засилали в органи державної влади, прокуратури. І те, що вони під час війни перейшли на сторону росіян - це очевидний факт", - зазначив він.
На думку Синютки, кожен, хто пішов на співпрацю з росіянами повинен за це відповідати.
"Люди, які в перші дні війни поїхали створювати партизанські загони в Карпати чи поїхали організовувати оборону України на територію інших держав точно мають відповідати як такі, які не виконали свої посадові обов'язки. Я не розумію, чому працівники поліції, прокуратури, СБУ покинули Суми, Херсон, Чернігів", - додав нардеп.
Він додав, що не можна не підтримувати генпрокурора, коли він говорить про розслідування та про притягнення до відповідальності.
"Єдине, що дивує, що якщо він називає цифру у 600 посадовців, а справи порушені проти п'яти, - це недостатня ефективність і треба більш ретельно ставитися до виконання своїх посадових обов’язків", - підсумував Синютка.
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