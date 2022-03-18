Тренер "Шахтаря" Де Дзербі категорично висловився про росіян та пообіцяв повернутися до України

Про це Де Дзербі заявив у інтерв'ю SassuoloNews.net.

За словами італійця, він чекає на шанс повернутися до України, попри те, що УЄФА дозволив іноземцям через війну розірвати контракти з українськими клубами.

"До мене зверталися деякі клуби з-за кордону, але я навіть не хотів про це говорити. Так, ми отримали листа, яким клуб нас "звільняє". Але зараз моє серце не на місці. Я не можу думати про іншу команду. Сім місяців я провів у країні, за десять днів цього не скасуєш. Навпаки: якщо рано чи пізно відновиться чемпіонат України, я хотів би провести ще рік у "Шахтарі", якщо вони цього захочуть. Мої пріоритети абсолютні: я чекаю, доки з'явиться шанс повернутися. Хоч би яка команда була, навіть без бразильців, навіть якби ми не могли більше постійно перемагати. Для мене це було б важливим", - запевнив Де Дзербі.

Він підкреслив, що вважає росіян злодіями.

"Нас змусили тікати, як злодіїв, але ми працювали. Злодії – це росіяни, які вторглися до нас. Ми були першими за 12 турів до фінішу. Якщо нам дадуть титул рішенням за столом, я цього не хотів би. Ми виграли б його на полі, в чемпіонаті. Я почав думати про те, як покращити команду надалі. І одразу все це розвалилося. Ця річ мене знищує", – сказав Де Дзербі.

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