Тренер "Шахтаря" Де Дзербі категорично висловився про росіян та пообіцяв повернутися до України
Головний тренер "Шахтаря" італієць Роберто Де Дзербі назвав росіян злодіями, які вторглися до України
Про це Де Дзербі заявив у інтерв'ю SassuoloNews.net.
За словами італійця, він чекає на шанс повернутися до України, попри те, що УЄФА дозволив іноземцям через війну розірвати контракти з українськими клубами.
"До мене зверталися деякі клуби з-за кордону, але я навіть не хотів про це говорити. Так, ми отримали листа, яким клуб нас "звільняє". Але зараз моє серце не на місці. Я не можу думати про іншу команду. Сім місяців я провів у країні, за десять днів цього не скасуєш. Навпаки: якщо рано чи пізно відновиться чемпіонат України, я хотів би провести ще рік у "Шахтарі", якщо вони цього захочуть. Мої пріоритети абсолютні: я чекаю, доки з'явиться шанс повернутися. Хоч би яка команда була, навіть без бразильців, навіть якби ми не могли більше постійно перемагати. Для мене це було б важливим", - запевнив Де Дзербі.
Він підкреслив, що вважає росіян злодіями.
"Нас змусили тікати, як злодіїв, але ми працювали. Злодії – це росіяни, які вторглися до нас. Ми були першими за 12 турів до фінішу. Якщо нам дадуть титул рішенням за столом, я цього не хотів би. Ми виграли б його на полі, в чемпіонаті. Я почав думати про те, як покращити команду надалі. І одразу все це розвалилося. Ця річ мене знищує", – сказав Де Дзербі.
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