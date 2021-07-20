Тренер "Шахтаря" відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав суперника по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів - бельгійський "Генк" - міцною командою
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами італійського тренера, він чекає у відборі ЛЧ складних ігор з "Генком".
"Якщо ми прагнемо потрапити до групи Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ – "Галатасарай", було б так само важко, як і з "Генком", адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні", - сказав Де Дзербі.
Він додав, що віцечемпіон Бельгії є міцною командою.
"Команда, у якій виступають молоді талановиті футболісти. Їхній тренер з Нідерландів. Вони багато грають в атаці. Минулого сезону "Генк" завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв "Брюгге" матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і "Шахтар", - резюмував Де Дзербі.
Перший матч між "Шахтарем" та "Генком" відбудеться 3 серпня у Бельгії, повторний - 10 серпня у Києві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе