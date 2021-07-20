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Тренер "Шахтаря" відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

20 липня, 2021 вiвторок
08:00
Спорт Роберто Де Дзербі

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав суперника по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чемпіонів - бельгійський "Генк" - міцною командою

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".  

За словами італійського тренера, він чекає у відборі ЛЧ складних ігор з "Генком". 

"Якщо ми прагнемо потрапити до групи Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ – "Галатасарай", було б так само важко, як і з "Генком", адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні", - сказав Де Дзербі. 

Він додав, що віцечемпіон Бельгії є міцною командою. 

"Команда, у якій виступають молоді талановиті футболісти. Їхній тренер з Нідерландів. Вони багато грають в атаці. Минулого сезону "Генк" завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв "Брюгге" матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і "Шахтар", - резюмував Де Дзербі. 

Перший матч між "Шахтарем" та "Генком" відбудеться 3 серпня у Бельгії, повторний - 10 серпня у Києві. 

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Генк
жеребкування
Роберто Де Дзербі
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