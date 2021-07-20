Тренер "Шахтаря" відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, він чекає у відборі ЛЧ складних ігор з "Генком".

"Якщо ми прагнемо потрапити до групи Ліги чемпіонів, повинні проходити два раунди кваліфікації. Якби нам дістався, наприклад, переможець пари ПСВ – "Галатасарай", було б так само важко, як і з "Генком", адже в Лізі чемпіонів усі ігри дуже складні", - сказав Де Дзербі.

Він додав, що віцечемпіон Бельгії є міцною командою.

"Команда, у якій виступають молоді талановиті футболісти. Їхній тренер з Нідерландів. Вони багато грають в атаці. Минулого сезону "Генк" завершив чемпіонат на другому місці, а кілька днів тому програв "Брюгге" матч за Суперкубок. Я вважаю, що це міцна команда. Як і "Шахтар", - резюмував Де Дзербі.

Перший матч між "Шахтарем" та "Генком" відбудеться 3 серпня у Бельгії, повторний - 10 серпня у Києві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb