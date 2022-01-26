Тренер, який не пустив Україну в плей-офф домашнього Євро-2012, повернувся до АПЛ у 74 роки
Новим головним тренером "Вотфорда" став Рой Ходжсон, який раніше очолював збірну Англії
Про це повідомляє офіційний сайт "Вотфорда".
Ходжсон став третім тренером "Вотфорда" в нинішньому сезоні, клуб раніше звільнив іспанця Хіско Муньоса та італійця Клаудіо Раньєрі, якого й замінив англієць.
"Ходжсон, найбільш відомий тим, що очолював "Трьох левів" протягом чотирирічного періоду, який включає Євро-2012, чемпіонат світу 2014 та Євро-2016, також багато працював на клубному рівні в Англії та по всьому світу", - заявили у "Вотфорді", який займає в чемпіонаті Англії 19-те місце.
Останнім місцем роботи Ходжсона був "Крістал Пелас", який він залишив після завершення сезону 2020/21.
Рой Ходжсон був головним тренером збірної Англії на Євро-2012, який відбувався в Україні та Польщі. Англійці були суперниками українців по групі та відібрали у команди Олега Блохіна путівку до 1/4 фіналу в заключному турі, завдяки перемозі 1:0.
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