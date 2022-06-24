Третина українських біженців працездатного віку знайшла роботу в Литві, - посол

Про це заявив посол України в Литві Петро Бешта на онлайн-брифінгу 23 червня, повідомляє Укрінформ.

Литва прийняла понад 50 тис. громадян України. Це становить 1,8 відсотка від кількості населення країни (2,7 млн) і є великою цифрою для такої держави, як Литва.

"Українцям відразу надається можливість працевлаштування на підставі посвідки про тимчасове перебування в Литві. Станом на зараз, уже третина українців працездатного віку працевлаштовані і отримують середню зарплату близько 900 євро. Ще третина шукають роботу, а решта українців, напевно, поки що не визначилися щодо довготермінового перебування в Литві", - наголосив Бешта.

За його словами, литовці намагаються створити для українців максимально комфортні умови і забезпечити для них доступ до тих самих послуг, які надає власним громадянам.

Так, останніми тижнями у Литву прибуває небагато українців – орієнтовно 500 людей на день, з’являється також і зворотня тенденція.

"Ми дивилися останні цифри – 500 українців заявили органам місцевої влади, що планують повертатися в Україну. Ми не можемо перевірити, чи вони вже повернулися, але ця тенденція вже з’являється, і наші люди, які мають куди повернутися на неокупованій території і де є інфраструктура, вже розглядають цю можливість", - сказав Бешта.

У Міністерстві соціального захисту та праці Литви повідомляють, що з-поміж понад 50 тис. українських біженців люди працездатного віку становлять 28 тис. осіб, понад 7,6 тис. з них уже знайшли роботу. У свою чергу на обліку в Службі зайнятості Литви наразі перебувають понад 8,7 тис. українців, які у пошуках роботи.

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