"Тривають бої за кожне село, яке може по кілька разів переходити з рук в руки", - волонтер Артем Фисун про ситуацію на передовій

Про це він розповів у програмі "Війна і волонтери" з Христиною Парубій на каналі "Еспресо".

"Перевага на нашому боці, але я б не недооцінював нашого ворога. Русня теж вміє воювати, їхні командири і ті, хто вміє воювати не висовуються на передні ланки. Але дуже якісно застосовують військову техніку по відношенню до наших військових. За моєю інформацією є у нас певні втрати, які не виходять у публічну площину, а ще й інші. Не тільки по особовому складу, а й по військовій техніці. Але це наші новостворені бригади, які проводять атакувальні дії. Враховуючи, що хлопці йдуть в перший бій, притираються і починають навалювати русні, то слід врахувати, що це важкий досвід вони зараз здобувають", - наголошує Артем Фисун.

"Також варто врахувати захист противника, який вибудував на Запорізькому напрямку 9 ліній оборони і дуже потужно захищається і стоїть за кожну ділянку, тому там не так все легко дається. Але наші воїни діють злагоджено і роблять все, щоб зайняти для нас корисні позиції. У деяких моментах це дуже ефективно, але результат від цього буде трошки пізніше, тому що це війна. Тривають бої за кожне село, яке може переходити по кілька разів з одних рук в інші. Успіхи побачимо з часом", - каже волонтер.

За словами Артема Фисуна,у військових постійна потреба у FPV дронах та мавіках. Їх критично не достатньо на фронті.

"Вони дуже якісно себе проявили. Ефективні в бою, якщо їх використовують малі групи. Вони раціональні, адже один такий FPV дрон коштує 350 доларів і може пошкодити техніку, яка коштує 10 мільйонів. Це сучасна якісна зброя за якою майбутнє. Таких речей нам потрібно побільше і малих груп, які якісно користуються цим інструментом. В принципі русня теж не спить, вони використовують ці дрони. Але наші хлопці красунчики і достойно виглядають", - додає волонтер.