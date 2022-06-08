Троє людей отримали осколкові поранення через російські обстріли на Запоріжжі

Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.

"Рашисти здійснили обстріл з РСЗВ по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах м. Оріхів, Гуляйполе, смт. Комишуваха, с. Таврійське, с. Новоданилівка, с. Новоандріївка Пологівського району, с. Кам’янське Василівського району", - йдеться у повідомленні.

Також Росія з артилерії завдала ударів в районі села Таврійське та смт Комишуваха. Через це троє людей отримали осколкові поранення: неповнолітній хлопець, місцеві чоловік та жінка.



Крім цього, ворог обстрілював позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі Вільного поля, Чарівного, Залізничного, Кам’янського, Білогір’я, Гуляйполя, Полтавки, Новоданилівки, Новосілки, Червоного, Малинівки, Оріхівого, Ольгівського, Успенівки, зазначає ОВА.



Пошкоджено цивільну інфраструктуру Оріхового, Таврійського, Гуляйполя і Комишувахи. Мова йде про пошкодження близько двох десятків будинків, олійниці, авто і магазину, додали в ОВА.



"Російські окупанти продовжують викрадати людей. У місті Мелітополь та Токмак, селі Копані Пологівського району рашисти викрали трьох місцевих чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Також ОВА повідомила про мародерство росіян на окупованих територіях Запоріжжя. Окупанти викрали 6 лекових авто та 3 вантажівки.



"Сили оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку. Протягом минулої доби наші воїни знищили: 19 осіб особового складу противника, 14 поранили; знищили 6 бойових броньованих машин, 3 автомобільної техніки, 1 міномет", - зазначила Запорізька ОВА.

Разом з цим, знищено два ворожі склади зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, 7 червня ЗСУ збили російську ракету на Запоріжжі.

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