Трофеї ЗСУ та парад російського металобрухту на Майдані Незалежності

Волонтерка Ірина Вовк з власного досвіду розповість, як навчилася трофеї ЗСУ обмінювати на сучасне обладнання для наших захисників. Довгоочікуваний "російський парад" у столиці та інших містах України. Для чого російський металобрухт виставляють на показ українцям? Чи варто було б використати його в інших цілях? Про успіхи української армії – на You tube каналі "Еспресо".

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