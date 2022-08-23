Трофеї ЗСУ та парад російського металобрухту на Майдані Незалежності
У вівторок, 23 серпня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" журналістка Христина Парубій поговорить про успіхи українських військових на полі бою
Волонтерка Ірина Вовк з власного досвіду розповість, як навчилася трофеї ЗСУ обмінювати на сучасне обладнання для наших захисників. Довгоочікуваний "російський парад" у столиці та інших містах України. Для чого російський металобрухт виставляють на показ українцям? Чи варто було б використати його в інших цілях? Про успіхи української армії – на You tube каналі "Еспресо".
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