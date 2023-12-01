ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я та відновив бойові дії
1 грудня о сьомій ранку ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"ЦАХАЛ: ХАМАС порушив оперативну паузу, а крім того, вів вогонь у бік території Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", - йдеться у повідомленні.
В Армії оборони Ізраїлю зазначають, що після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із Сектора Гази в бік ізраїльської території, які не були перехоплені згідно з протоколом.
О 7:32 ЦАХАЛ поінформував що ізраїльські винищувачі завдають ударів по терористичним цілям ХАМАСу у Секторі Гази.
- Вранці четверга, 30 листопада, Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з бойовиками ХАМАСу.
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