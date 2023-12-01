ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я та відновив бойові дії

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"ЦАХАЛ: ХАМАС порушив оперативну паузу, а крім того, вів вогонь у бік території Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази", - йдеться у повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю зазначають, що після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із Сектора Гази в бік ізраїльської території, які не були перехоплені згідно з протоколом.

О 7:32 ЦАХАЛ поінформував що ізраїльські винищувачі завдають ударів по терористичним цілям ХАМАСу у Секторі Гази.