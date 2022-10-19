Путін ввів воєнний стан на анексованих територіях.

В історії Московії були різні царі: криваві, алкаші, збоченці (і цариці також).

Але це перший Цар-Симулякр.

Коли на руках найхріновіші карти, коли в барабані револьвера вісім з восьми патронів, коли ніхто цю пожмакану мармизу і не збирається розгладжувати — симулюй!

В історії Московії були різні царі: криваві, алкаші, збоченці (і цариці також). Але це перший Цар-Симулякр

Симулюй перемоги, симулюй силу, симулюй ефективність, симулюй впевненість в собі.

Врешті, цар — лише відбиття свого збуханого дегенеративного народця, який нічого не може, крім як симулювати, згадуючи свою веселу молодість — звідси й чокнутість на історичних реконструкціях.

От й всі вкупі, царь та народєц, і симулюють оргазм.

Народ-симулякр.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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