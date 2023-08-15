"Це більше, ніж прикро": очільниця МЗС Німеччини Бербок скасувала робоче турне до трьох країн через проблеми з літаком
Через технічні проблеми урядового літака Анналена Бербок скасувала тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 15 серпня, скасувала свою тижневу поїздку до країн Індо-Тихоокеанського регіону через технічні проблеми з урядовим літаком.
"Ми перепробували все: на жаль, логістично неможливо продовжити мою індо-тихоокеанську подорож без несправного літака. Це більш ніж прикро", - зазначила вона.
Також Бербок додала, що в Індо-Тихоокеанському регіоні Німеччина має не лише близьких друзів та партнерів, а й цей регіон буде формувати світопорядок 21-го століття.
"Саме тому змістовний та особистий обмін є таким важливим", - наголосила вона.
Літак Бербок двічі намагався дістатися Австралії
Раніше видання DW повідомляло, що зранку в понеділок, 14 серпня, після зупинки на дозаправлення в Абу-Дабі пілоти Airbus A340 німецьких Військово-повітряних сил виявили невдовзі після вильоту механічну проблему з закрилками. Через це літак Бербок повернули в аеропорт столиці ОАЕ.
Наступного дня ця ситуація повторилася знову. Через 15 хвилин польоту пілот знову був змушений повертатися, розповів кореспондент німецького інформаційного агентства dpa, який був на борту.
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