Про це інформує Національна спілка журналістів України.

"Це мій біль, моє серце розривається від того, що я не можу відвідати своє рідне місто. Ця війна з 2014 року стала великою трагедією для моєї родини, для всіх, кого я люблю, для всієї України. Музика, яку я писала там у дитинстві, та мої щасливі спогади про Донбас – назавжди в моєму ДНК і кожній артерії мого тіла", – каже Суворова.

Останній рік для Даші як для музикантки став тишею та мовчанням.

Роботу з бахмутською сіллю виконує український мураліст Іван Шульгін: "Міста, які за ці місяці війни мають вигляд немов ця розірвана пачка солі від постійних обстрілів, вибухів, які принесли численні руйнування".

Стінопис має стати відображенням ідеї "Ірпінь та Бахмут – міста відважних людей". Під час відкритті відбудеться концерт, на якому Суворова виконає пісню "Мурали" з нового альбому.

Захід відбудеться у неділю, 30 квітня, о 13:00, на вулиці Шевченка, 4-Г, у місті Ірпінь Київської області.

Фото: Національна спілка журналістів України