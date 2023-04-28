"Це мій біль": співачка Даша Суворова відкриє в Ірпені мурал рідному місту Бахмуту
У неділю, 30 квітня, в Ірпені музикантка та композиторка Даша Суворова відкриє стінопис, присвячений її рідному місту Бахмуту
Про це інформує Національна спілка журналістів України.
"Це мій біль, моє серце розривається від того, що я не можу відвідати своє рідне місто. Ця війна з 2014 року стала великою трагедією для моєї родини, для всіх, кого я люблю, для всієї України. Музика, яку я писала там у дитинстві, та мої щасливі спогади про Донбас – назавжди в моєму ДНК і кожній артерії мого тіла", – каже Суворова.
Останній рік для Даші як для музикантки став тишею та мовчанням.
Роботу з бахмутською сіллю виконує український мураліст Іван Шульгін: "Міста, які за ці місяці війни мають вигляд немов ця розірвана пачка солі від постійних обстрілів, вибухів, які принесли численні руйнування".
Захід відбудеться у неділю, 30 квітня, о 13:00, на вулиці Шевченка, 4-Г, у місті Ірпінь Київської області.
Фото: Національна спілка журналістів України
- У столиці на фасаді одного з будинків з'явився величезний стінопис з нагадуванням про полонених українських героїв, які боронили місто Маріуполь та Азовсталь.
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