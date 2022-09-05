"Це наш "ленд-ліз". Порошенко з волонтерами за пів року спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн
За пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже $46 млн
Про це розповів Петро Порошенко.
"З 24 лютого ми зосередили свої зусилля на трьох напрямках. У парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. Ще один пріоритет – зміцнення міжнародної підтримки України. І найголовніше – зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки та безпілотників для ЗСУ", – пояснив Порошенко.
Він зазначає – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі й створених на базі "Євросолідарності". На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми та навіть білизни, нагадав п’ятий президент.
"Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали", – говорить Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.
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