Про це Зеленський заявив у відеозверненні в понеділок.

"Я попросив пана президента (Макрона) допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", – сказав він.

Зазначимо, в офіційному повідомленні про бесіду президентів України та Франції про це не згадувалося.

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