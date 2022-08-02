"Це не дрібниці для нас". Зеленський попросив Макрона посприяти розблокуванню 8 млрд євро макрофіну для України
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном у понеділок попросив його допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги, яку має надати ЄС
Про це Зеленський заявив у відеозверненні в понеділок.
"Я попросив пана президента (Макрона) допомогти нам розблокувати макрофін, який загальмувався у Європі. Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", – сказав він.
Зазначимо, в офіційному повідомленні про бесіду президентів України та Франції про це не згадувалося.
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