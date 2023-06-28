Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Річ Посполита знову обговорюється у Києві: йдеться про окупацію Львова та альтернативу НАТО", – так ЗМІ РФ висвітлюють візит польського президента Анджея Дуди в Україну.

Маніпуляція: Офіційна представниця МЗС РФ М. Захарова закликала держави не брати участь у "саміті миру", оскільки він носить провокаційний характер.

"Спроби визначити результат українського конфлікту без участі Росії приречені на провал", - заявила Захарова.

Вона також зазначила, що "єдиним завданням цієї зустрічі є просування абсолютно брехливої "формули миру" Зеленського".

Дезінформація: "Австралія вирішила відмахнутися від України та передала їй "старе барахло", – заявив ведучий Sky News Ендрю Болт.

Він також додав, що Канберра не задовольнила запит Києва про відправку танків, БТР "Бушмайстер" і бронеавтомобілів "Хокай". Натомість вона надала йому "мотлох із гаража".