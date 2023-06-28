Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 28 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 28 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Річ Посполита знову обговорюється у Києві: йдеться про окупацію Львова та альтернативу НАТО", – так ЗМІ РФ висвітлюють візит польського президента Анджея Дуди в Україну.
Маніпуляція: Офіційна представниця МЗС РФ М. Захарова закликала держави не брати участь у "саміті миру", оскільки він носить провокаційний характер.
"Спроби визначити результат українського конфлікту без участі Росії приречені на провал", - заявила Захарова.
Вона також зазначила, що "єдиним завданням цієї зустрічі є просування абсолютно брехливої "формули миру" Зеленського".
Дезінформація: "Австралія вирішила відмахнутися від України та передала їй "старе барахло", – заявив ведучий Sky News Ендрю Болт.
Він також додав, що Канберра не задовольнила запит Києва про відправку танків, БТР "Бушмайстер" і бронеавтомобілів "Хокай". Натомість вона надала йому "мотлох із гаража".
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