Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 7 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 7 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Київ через провали на полі бою намагатиметься створити привід для введення контингенту НАТО в Україну", - заявив посол Росії у США А. Антонов.
Дезінформація: Ворожий TG-канал Kotsnews із посиланням на французьке видання Agoravox повідомив, що у затриманих учасників масових заворушень у Франції все частіше "почали знаходити натовську зброю, сліди якої ведуть до України".
Фейк: "Українські командири виплатили зарплату за участь у бойових діях сирійському найманцю фальшивими доларовими купюрами", – заявляють російські ЗМІ, намагаючись таким чином дискредитувати ЗСУ.
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