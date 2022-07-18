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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії станом на ранок 18 липня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії станом на ранок 18 липня

18 липня, 2022 понедiлок
09:54
війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував на ранок 18 липня. Дві з них - від Сергія Лаврова

Про це повідомляє Еспресо.ТV.

Дезінформація: Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "зважаючи на всі обставини, натовські навідники РСЗВ вже керують українськими військовими "на землі", (через це) Європі треба усвідомити, якими наслідками це загрожує ".

Дезінформація: РФ продовжує спроби залякати Європу енергетичним колапсом. Зокрема ЗМІ повідомили, що "Фінляндія взимку може зіткнутися з відключенням побутових споживачів від електропостачання до 2 годин на добу, що пов’язано із відмовою від енергоносіїв з Росії ".

Маніпуляція: Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "вимоги Шольца до Москви щодо укладення з Києвом угоди про гарантії [безпеки] є даремними намаганнями, оскільки такий документ уже був – це Мінські угоди, які вбили саме Берлін із Парижем, вигороджуючи Київ".

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