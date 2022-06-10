Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 10 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прем’єр-міністр Угорщини В.Орбан заявив, що "ембарго на російський газ остаточно зруйнує економіку Європи", оскільки "продовження політики антиросійських санкцій встромить осиновий кіл в економіку всієї Європи, про розвиток якої можна буде забути на десятиліття вперед".



Дезінформація: "Поки що ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість якогось діалогу з Росією, польські колеги починають активно освоювати українську територію", – з такою заявою виступив очільник російського МЗС С.Лавров.

Маніпуляція: Лукашенко повідомив, що "вважає безпідставними закиди щодо вивезення українського зерна, оскільки Росія запропонувала вже сім напрямків його експорту".

Водночас самопроголошений білоруський президент вважає, що "США намагаються налаштувати низку країн проти РФ та Білорусі, мусуючи тему українського зерна".





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