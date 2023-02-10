Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 10 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили: "В. Залужний на Ставці доповідав про збільшення кількості жертв за останній місяць боїв, яка перевищила торішні щомісячні втрати. … Новий етап війни відрізняється від методів 2022 року, коли ЗС РФ використовували помірну тактику бойових дій. Зараз застосовується стратегія вимотування ЗСУ з максимальними ударами артилерії та авіації".
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "в Україні продовжується насильницька мобілізація населення. Співробітникам військкомату доводиться "бігати газонами" за людьми, щоб їх самих не направили на поле бою як гарматне м’ясо. … Все давно б закінчилося, якби Захід не підливав олії у вогонь у вигляді фінансів та техніки".
Дезінформація: Генконсул РФ у Х’юстоні О. Захаров заявив: "Експортно-імпортні операції сильно просіли через односторонні санкції США. … Інтересам американських компаній це жодним чином не відповідає".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.89Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе