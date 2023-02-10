Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили: "В. Залужний на Ставці доповідав про збільшення кількості жертв за останній місяць боїв, яка перевищила торішні щомісячні втрати. … Новий етап війни відрізняється від методів 2022 року, коли ЗС РФ використовували помірну тактику бойових дій. Зараз застосовується стратегія вимотування ЗСУ з максимальними ударами артилерії та авіації".

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "в Україні продовжується насильницька мобілізація населення. Співробітникам військкомату доводиться "бігати газонами" за людьми, щоб їх самих не направили на поле бою як гарматне м’ясо. … Все давно б закінчилося, якби Захід не підливав олії у вогонь у вигляді фінансів та техніки".

Дезінформація: Генконсул РФ у Х’юстоні О. Захаров заявив: "Експортно-імпортні операції сильно просіли через односторонні санкції США. … Інтересам американських компаній це жодним чином не відповідає".