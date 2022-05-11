Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ поширюють тезу про те, що "після зачистки Попасної" збройні формування ОРДЛО "вийшли на адміністративний кордон Луганської області". Ця теза вкидується в інфопростір як перемога та "виконання цілей спецоперації", попри те, що в регіоні продовжуються бої з окупантами".
Фейк: В міноборони РФ заявили, що "ЗС РФ винятково гуманно ставляться до мирного населення і не завдають ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на відміну від збройних формувань України, що використовують лікарні, житлові будинки, церкви, дитячі садочки та школи для укриття бойових підрозділів і розміщення зброї".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "британці залишаться без опалення через санкції проти РФ, а вже зараз 10 млн британців можуть опинитися перед вибором: замерзнути чи збідніти. Через зростання цін на пальне їм вже важко оплачувати рахунки".
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