Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Російські ЗМІ поширюють тезу про те, що "після зачистки Попасної" збройні формування ОРДЛО "вийшли на адміністративний кордон Луганської області". Ця теза вкидується в інфопростір як перемога та "виконання цілей спецоперації", попри те, що в регіоні продовжуються бої з окупантами".



Фейк: В міноборони РФ заявили, що "ЗС РФ винятково гуманно ставляться до мирного населення і не завдають ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на відміну від збройних формувань України, що використовують лікарні, житлові будинки, церкви, дитячі садочки та школи для укриття бойових підрозділів і розміщення зброї".



Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "британці залишаться без опалення через санкції проти РФ, а вже зараз 10 млн британців можуть опинитися перед вибором: замерзнути чи збідніти. Через зростання цін на пальне їм вже важко оплачувати рахунки".

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