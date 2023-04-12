Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 11 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Україна не має ні сил, ні засобів для контрнаступу, … тому Вашингтон допустив цей витік… Так США намагаються зняти з себе відповідальність за можливий провал ЗСУ", – заявив російський військовий оглядач В. Литовкін.
Маніпуляція: В МЗС РФ заявили, що будівництво сервісного центру німецького виробника зброї Rheinmetall в Румунії призведе до затягування конфлікту та ще більшої ескалації і без того безпрецедентної військово-політичної напруженості в Європі.
"Щодо РФ, то вона вживає і вживатиме необхідних заходів для нейтралізації будь-яких загроз своїй безпеці. У цьому ні в кого не повинно бути жодних сумнівів".
Дезінформація: "Саме на США лежить відповідальність за військово-біологічну окупацію України, … а парламентська комісія держдуми РФ дійшла висновку, що військово-біологічний проєкт США в Україні став частиною стратегії з руйнування її суверенітету", – заявила депутатка держдуми РФ І. Ярова.
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