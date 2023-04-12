Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Україна не має ні сил, ні засобів для контрнаступу, … тому Вашингтон допустив цей витік… Так США намагаються зняти з себе відповідальність за можливий провал ЗСУ", – заявив російський військовий оглядач В. Литовкін.

Маніпуляція: В МЗС РФ заявили, що будівництво сервісного центру німецького виробника зброї Rheinmetall в Румунії призведе до затягування конфлікту та ще більшої ескалації і без того безпрецедентної військово-політичної напруженості в Європі.

"Щодо РФ, то вона вживає і вживатиме необхідних заходів для нейтралізації будь-яких загроз своїй безпеці. У цьому ні в кого не повинно бути жодних сумнівів".

Дезінформація: "Саме на США лежить відповідальність за військово-біологічну окупацію України, … а парламентська комісія держдуми РФ дійшла висновку, що військово-біологічний проєкт США в Україні став частиною стратегії з руйнування її суверенітету", – заявила депутатка держдуми РФ І. Ярова.