Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 11 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух "брудної бомби".



Фейк: Представник МЗС РФ І. Нечаєв заявив: "безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на "чорному ринку"… за наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни".

Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на російське міноборони заявили: "фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту".

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