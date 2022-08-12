Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух "брудної бомби".
Фейк: Представник МЗС РФ І. Нечаєв заявив: "безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на "чорному ринку"… за наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни".
Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на російське міноборони заявили: "фіксується масове дезертирство та самовільне залишення українськими націоналістами позицій на лінії фронту".
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