Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Геополітична ситуація через біозброю США нагадує початок "атомної ери", – заявили в комісії держдуми РФ з розслідування роботи біолабораторій США в Україні.

Водночас речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що "Росія привертатиме увагу світу до незаконної роботи біолабораторій США".

Фейк: "Західна зброя, що надходить в Україну, зокрема ПЗРК і ПТРК, через корупцію розповзається світом, потрапляє в руки організованої злочинності, терористів і екстремістів. Незабаром можна буде ставити питання про безпеку цивільного авіасполучення над Європою", – заявили в МЗС РФ.

Дезінформація: В держдумі РФ ухвалили заяву щодо "знищення канонічної української православної церкви", в якій зазначено, що "Київ підтримує кримінальну активність розкольницьких структур і неонацистських організацій, які захоплюють православні церкви, примусово ліквідують громади, скоюють погроми у храмах і напади на священників".