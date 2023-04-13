Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 12 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 12 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Геополітична ситуація через біозброю США нагадує початок "атомної ери", – заявили в комісії держдуми РФ з розслідування роботи біолабораторій США в Україні.
Водночас речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що "Росія привертатиме увагу світу до незаконної роботи біолабораторій США".
Фейк: "Західна зброя, що надходить в Україну, зокрема ПЗРК і ПТРК, через корупцію розповзається світом, потрапляє в руки організованої злочинності, терористів і екстремістів. Незабаром можна буде ставити питання про безпеку цивільного авіасполучення над Європою", – заявили в МЗС РФ.
Дезінформація: В держдумі РФ ухвалили заяву щодо "знищення канонічної української православної церкви", в якій зазначено, що "Київ підтримує кримінальну активність розкольницьких структур і неонацистських організацій, які захоплюють православні церкви, примусово ліквідують громади, скоюють погроми у храмах і напади на священників".
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