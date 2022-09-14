Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ С. Рябкова заявив, що "на нараді Конвенції про біологічну та токсинну зброю більшість претензій Росії щодо військово-біологічної діяльності в Україні залишилися без відповіді, [тому] РФ вважає за необхідне продовжити аналіз ситуації навколо такої діяльності на території України".

Маніпуляція: Заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Київ не отримає жодних "гарантій безпеки", тим більше що їхній проект є "прологом" до Третьої світової війни". Водночас Медведєв застеріг Захід від спроб послаблювати Росію "чужими руками", оскільки наслідки можуть бути апокаліптичними".

Дезінформація: Т.зв. "глава" ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив: "проєкт Києва націлений не на "гарантії безпеки", а на створення ще більшої небезпеки для українців та мешканців усього світу… Київ не втрачає надії втягнути у конфлікт на території України та Донбасу треті держави".

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