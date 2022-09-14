Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник глави МЗС РФ С. Рябкова заявив, що "на нараді Конвенції про біологічну та токсинну зброю більшість претензій Росії щодо військово-біологічної діяльності в Україні залишилися без відповіді, [тому] РФ вважає за необхідне продовжити аналіз ситуації навколо такої діяльності на території України".
Маніпуляція: Заступник глави радбезу РФ Д. Медведєв заявив: "Київ не отримає жодних "гарантій безпеки", тим більше що їхній проект є "прологом" до Третьої світової війни". Водночас Медведєв застеріг Захід від спроб послаблювати Росію "чужими руками", оскільки наслідки можуть бути апокаліптичними".
Дезінформація: Т.зв. "глава" ТОТ Донецької області Д. Пушилін заявив: "проєкт Києва націлений не на "гарантії безпеки", а на створення ще більшої небезпеки для українців та мешканців усього світу… Київ не втрачає надії втягнути у конфлікт на території України та Донбасу треті держави".
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