Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 14 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що відповідаючи на запитання одного зі співробітників Улан-удинського авіаційного заводу, президент РФ В. Путін заявив: "Росія терпляче протягом десятиліть намагалася налагодити відносини з Україною, але ситуація змінилася після держперевороту 2014 року".
Маніпуляція: Під час відкриття установчого з’їзду Міжнародного руху русофілів глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Росія бачить прямий нацизм, який охоплює все більше європейських країн".
Фейк: Так званий прокурор невизнаного Придністров’я А. Гурецький заявив, що за вказівкою СБУ в м. Бендери готувався теракт проти делегації ОБСЄ.
"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поряд з Бендерською фортецею, в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева".
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