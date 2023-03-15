Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що відповідаючи на запитання одного зі співробітників Улан-удинського авіаційного заводу, президент РФ В. Путін заявив: "Росія терпляче протягом десятиліть намагалася налагодити відносини з Україною, але ситуація змінилася після держперевороту 2014 року".

Маніпуляція: Під час відкриття установчого з’їзду Міжнародного руху русофілів глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "Росія бачить прямий нацизм, який охоплює все більше європейських країн".

Фейк: Так званий прокурор невизнаного Придністров’я А. Гурецький заявив, що за вказівкою СБУ в м. Бендери готувався теракт проти делегації ОБСЄ.

"Було встановлено факт підготовки теракту щодо делегації ОБСЄ 14 лютого поряд з Бендерською фортецею, в той момент, коли делегація мала повертатися до Кишинева".