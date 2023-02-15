Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 14 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на російського політолога В. Брутера повідомили, що "до річниці "СВО" ЗСУ готують диверсії на території Росії".
Дезінформація: Цитуючи російського політолога Б. Безпалька, ЗМІ РФ повідомили: "підштовхуючи Україну до активних бойових дій, США очікують побачити "демонстрацію успіху". … Якщо ж Україна програватиме, зникне й доцільність у постачанні їй допомоги. Тоді з’явиться сенс домовлятися з РФ про поділ сфер впливу, поділ України тощо".
Дезінформація: Політолог Академії суспільних наук Китаю Люй Сян заявив: "РФ загалом досягла стратегічних цілей, поставлених у ході "СВО", тоді як Україна не здатна тримати оборону без підтримки США і НАТО. … Постачання Україні ефективнішого озброєння призведе до серйозніших наслідків. … Першими, хто постраждає у разі ескалації, стануть Польща та Румунія".
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