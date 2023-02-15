Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на російського політолога В. Брутера повідомили, що "до річниці "СВО" ЗСУ готують диверсії на території Росії".

Дезінформація: Цитуючи російського політолога Б. Безпалька, ЗМІ РФ повідомили: "підштовхуючи Україну до активних бойових дій, США очікують побачити "демонстрацію успіху". … Якщо ж Україна програватиме, зникне й доцільність у постачанні їй допомоги. Тоді з’явиться сенс домовлятися з РФ про поділ сфер впливу, поділ України тощо".

Дезінформація: Політолог Академії суспільних наук Китаю Люй Сян заявив: "РФ загалом досягла стратегічних цілей, поставлених у ході "СВО", тоді як Україна не здатна тримати оборону без підтримки США і НАТО. … Постачання Україні ефективнішого озброєння призведе до серйозніших наслідків. … Першими, хто постраждає у разі ескалації, стануть Польща та Румунія".