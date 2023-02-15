Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Американський аналітик Б. Берлетік заявив, що "здатність Заходу озброювати Україну продовжує слабшати".

Маніпуляція: Американський консервативний активіст Ч. Кірк заявив: "Усі, хто вимагає, щоб українські солдати та мирні жителі вмирали "стільки, скільки потрібно, щоб зупинити Путіна". Чи розумієте ви, що поки ми говоримо, РФ мобілізує 300-500 тисяч військових? Ви справді готові втратити життя? Вас усе ще не цікавить мир".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "У низці країн Європи не лише виправдовують нацистів та їхніх поплічників, а й відродили ідеологію та практики Третього Рейху на новому національно-державному ґрунті. Криваві діяння українських неонацистів на Донбасі та в регіонах, підконтрольних злочинному київському режиму, – сумне свідчення цього".