Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 15 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Американський аналітик Б. Берлетік заявив, що "здатність Заходу озброювати Україну продовжує слабшати".
Маніпуляція: Американський консервативний активіст Ч. Кірк заявив: "Усі, хто вимагає, щоб українські солдати та мирні жителі вмирали "стільки, скільки потрібно, щоб зупинити Путіна". Чи розумієте ви, що поки ми говоримо, РФ мобілізує 300-500 тисяч військових? Ви справді готові втратити життя? Вас усе ще не цікавить мир".
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "У низці країн Європи не лише виправдовують нацистів та їхніх поплічників, а й відродили ідеологію та практики Третього Рейху на новому національно-державному ґрунті. Криваві діяння українських неонацистів на Донбасі та в регіонах, підконтрольних злочинному київському режиму, – сумне свідчення цього".
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