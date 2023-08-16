Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 серпня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 серпня

16 серпня, 2023 середа
00:25
Суспільство путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: Міністр оборони РФ С. Шойгу повідомив, що "Росія з гуманітарних міркувань не застосовує касетні боєприпаси, але може переглянути це рішення".

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "Захід намагається ще більше розпалити конфлікт в Україні та втягнути в нього інші держави". 

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив, що "накачуючи Україну озброєнням, Захід підвищує загрозу зіткнення ядерних держав".

  • Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
РНБО
російська армія
Сергій Лавров
Війна з Росією
Сергій Шойгу
окупанти
фейк
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
G20
15 серпня, 2023 вiвторок
Саміт лідерів G20: Індія покликала Путіна, Зеленського серед запрошених немає
атака на Львів
15 серпня, 2023 вiвторок
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
Шойґу і Герасімов
15 серпня, 2023 вiвторок
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
00:56
Брендон Флаверс, The Killers
У Грузії частина глядачів залишила концерт The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами
00:49
Imagine Dragons
Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині
00:02
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН, - держдеп США
00:01
Оновлено
Марсель - Панатінаїкос, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го кваліфікаційного раунду
2023, вiвторок
15 серпня
23:31
Латвія, Білорусь, кордон
Мігранти та гібридна загроза: Латвія посилила кордон з Білоруссю
23:10
Оновлено
літак L-39 Росія
У Краснодарському краї розбився військовий літак: загинув пілот, який воював в Україні
22:46
Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"
22:23
Оновлено
Росія, РФ, пожежа
Поблизу Санкт-Петербурга сталася пожежа на ключовій електропідстанції регіону, - ЗМІ
21:57
Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
21:32
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичні атаки РФ на мирні українські міста не впливають на лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
21:23
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва
21:16
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
21:03
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
20:58
Саміт НАТО, країни G7
Північна Македонія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
20:24
Неймар
Неймар перейшов з ПСЖ до "Аль-Хіляля"
20:16
Росія, РФ, пожежа
Слідчі РФ назвали версію вибуху АЗС в Дагестані, де загинули понад 30 людей
20:01
OPINION
Сашко Лірник
Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців
19:57
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
19:50
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
У РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників"
19:42
внутрішні переселенці
В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування
19:03
Литва прапор
Україна остаточно схвалила угоду з Литвою про взаємне визнання водійських посвідчень
18:49
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
18:45
ЛГБТ
З якими проблемами найчастіше стикаються українські біженці ЛГБТКІ+ за кордоном. Дослідження
18:31
Оновлено
ізраїль україна
В Україну надійшла партія ліків, яку надіслав уряд Ізраїлю на прохання Києва
18:25
У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
18:15
На фото: хабар
Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
18:09
пігулки_ліки
Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
18:07
Огляд
ракети Taurus
Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні
18:04
OPINION
Ігор Гулик
У вирві війни
18:01
Шойґу і Герасімов
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
17:58
Олешки
Мер окупованих Олешків Рищук: жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені
17:47
заборона УПЦ МП
На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга припустили можливість передачі Україною Росії територій в обмін на членство в НАТО. В МЗС відреагували
17:23
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
17:12
Нафтогаз
Ще три облгази, які належали Фірташу, перейшли в управління Нафтогазу
17:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
17:09
Дмитро Кулеба
Напередодні сесії Генасамблеї ООН Кулеба обговорив партнерство з очільниками МЗС Руанди, Кенії та Малаві
16:57
Після підриву РФ Каховської ГЕС археологи виявили на Хортиці знахідки
Кераміка V тисячоліття до н. е., монети, скляні бомби: після підриву РФ Каховської ГЕС археологи знайшли на Хортиці сотні старожитностей
16:56
Австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти, врятували в Індонезії
Понад 38 годин у морі: в Індонезії врятували австралійських серфінгістів, які вважалися зниклими безвісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV