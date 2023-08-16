Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Міністр оборони РФ С. Шойгу повідомив, що "Росія з гуманітарних міркувань не застосовує касетні боєприпаси, але може переглянути це рішення".

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "Захід намагається ще більше розпалити конфлікт в Україні та втягнути в нього інші держави".

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив, що "накачуючи Україну озброєнням, Захід підвищує загрозу зіткнення ядерних держав".