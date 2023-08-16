Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 15 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Міністр оборони РФ С. Шойгу повідомив, що "Росія з гуманітарних міркувань не застосовує касетні боєприпаси, але може переглянути це рішення".
Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив: "Захід намагається ще більше розпалити конфлікт в Україні та втягнути в нього інші держави".
Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив, що "накачуючи Україну озброєнням, Захід підвищує загрозу зіткнення ядерних держав".
- Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37
Купівля 37Продаж 37.75
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе