Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 16 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Прокремлівські telegram-канали вчергове повідомили про існування "конфлікту між Головнокомандувачем ЗСУ В.Залужним та генералом О.Сирським, якого підтримує Офіс Президента". При цьому пропагандисти повідомили, що саме Сирського "намагаються піарити, щоб в майбутньому замінити Залужного".
Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив, що сумнівається у запевненнях НАТО щодо того, що Альянс не воює з РФ": "Сьогодні <…> існує головне питання: чи може гібридна війна, де-факто оголошена нашій країні НАТО, вважатися вступом Альянсу у війну проти РФ? Чи можна вважати постачання величезного обсягу озброєння Україні нападом на Росію?".
Фейк: Ворожі медіа повідомили, що "укронацисти стратили двох цивільних в [Бахмуті]". Посилаючись на місцевих жителів, опублікували відповідне відео. Однак така інформація повністю не відповідає дійсності.
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