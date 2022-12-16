Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Прокремлівські telegram-канали вчергове повідомили про існування "конфлікту між Головнокомандувачем ЗСУ В.Залужним та генералом О.Сирським, якого підтримує Офіс Президента". При цьому пропагандисти повідомили, що саме Сирського "намагаються піарити, щоб в майбутньому замінити Залужного".

Маніпуляція: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив, що сумнівається у запевненнях НАТО щодо того, що Альянс не воює з РФ": "Сьогодні <…> існує головне питання: чи може гібридна війна, де-факто оголошена нашій країні НАТО, вважатися вступом Альянсу у війну проти РФ? Чи можна вважати постачання величезного обсягу озброєння Україні нападом на Росію?".

Фейк: Ворожі медіа повідомили, що "укронацисти стратили двох цивільних в [Бахмуті]". Посилаючись на місцевих жителів, опублікували відповідне відео. Однак така інформація повністю не відповідає дійсності.

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