Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 січня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "в Мілані встановили інсталяцію у вигляді носу людини, до якого веде доріжка з білого порошку, нібито присвячену В.Зеленському".

Така інсталяція справді існує, але вона присвячена боротьбі з наркоторгівлею і до президента України не має жодного стосунку.

Дезінформація: Постпред РФ при ОБСЄ А. Лукашевич заявив: "Змушені застерегти від намірів підкорити роботу ОБСЄ [лише] ситуації в Україні <...> В умовах систематичної брехні Заходу РФ продовжить активний захист від гібридної агресії, що здійснюється кількома країнами-членами НАТО… щодо основ державності та суверенітету Росії".

Маніпуляція: Посол РФ у ФРН С. Нечаєв заявив: "Офіційна доктрина Німеччини – це надання київському режиму максимальної допомоги. Постачання німецької зброї, з якої вбивають російських військовослужбовців та цивільне населення Донбасу, пробуджують очевидні історичні паралелі".

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