Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 січня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "в Мілані встановили інсталяцію у вигляді носу людини, до якого веде доріжка з білого порошку, нібито присвячену В.Зеленському".
Така інсталяція справді існує, але вона присвячена боротьбі з наркоторгівлею і до президента України не має жодного стосунку.
Дезінформація: Постпред РФ при ОБСЄ А. Лукашевич заявив: "Змушені застерегти від намірів підкорити роботу ОБСЄ [лише] ситуації в Україні <...> В умовах систематичної брехні Заходу РФ продовжить активний захист від гібридної агресії, що здійснюється кількома країнами-членами НАТО… щодо основ державності та суверенітету Росії".
Маніпуляція: Посол РФ у ФРН С. Нечаєв заявив: "Офіційна доктрина Німеччини – це надання київському режиму максимальної допомоги. Постачання німецької зброї, з якої вбивають російських військовослужбовців та цивільне населення Донбасу, пробуджують очевидні історичні паралелі".
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