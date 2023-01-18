Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 січня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ поширили відео, на якому горить військова техніка, та повідомили, що це – "перше відео, що підтверджує знищення HIMARS".

Однак ця інформація не відповідає дійсності, оскільки на відео ідентифікована броньована вантажівка Oshkosh FMTV M1083..

Дезінформація: Російський президент В. Путін заявив, що "російська оборонна промисловість щороку випускає ракет ППО стільки ж, скільки решта виробників у світі, і це вселяє впевненість у перемогу РФ в Україні… Наразі кількість бойової техніки збільшується, і потреби зростають".

Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв назвав визнання Україною "нових територій Росії" умовою нових переговорів: "Київ має або визнати, або "мовчки прийняти" результати самовизначення народу колишніх територій України, "які сьогодні втілені у внутрішньому праві РФ – в її Конституції".

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