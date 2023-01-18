Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 18 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 січня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ поширили відео, на якому горить військова техніка, та повідомили, що це – "перше відео, що підтверджує знищення HIMARS".
Однак ця інформація не відповідає дійсності, оскільки на відео ідентифікована броньована вантажівка Oshkosh FMTV M1083..
Дезінформація: Російський президент В. Путін заявив, що "російська оборонна промисловість щороку випускає ракет ППО стільки ж, скільки решта виробників у світі, і це вселяє впевненість у перемогу РФ в Україні… Наразі кількість бойової техніки збільшується, і потреби зростають".
Маніпуляція: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв назвав визнання Україною "нових територій Росії" умовою нових переговорів: "Київ має або визнати, або "мовчки прийняти" результати самовизначення народу колишніх територій України, "які сьогодні втілені у внутрішньому праві РФ – в її Конституції".
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