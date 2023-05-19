Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 травня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В МЗС Росії повідомили: "РФ нагадує США, Британії та ЄС про необхідність реального зняття односторонніх санкцій із російських добрив та продовольства… Навіть безоплатна передача російських добрив найбіднішим країнам продовжує стикатися із блокуванням через санкції".

Дезінформація: Глава держдуми РФ В. Володін заявив, що "поки Вашингтон не ухвалить рішення, ніякий Зеленський і Україна за стіл переговорів не сядуть".

"Там (в Україні, – ред.) немає легітимних органів влади. Вони давно не представляють народ, захопили владу за підсумками держперевороту. Вашингтон там заправляє і Вашингтон визначатиме, скільки триватиме війна, скільки загине українців. Для них жителі України – це витратний матеріал", - йдеться у заяві.

Маніпуляція: "США у найближчому майбутньому вочевидь не готові до жодних конструктивних дій щодо врегулювання ситуації в Україні", - заявила глава МЗС РФ Лавров.