Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 18 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: В МЗС Росії повідомили: "РФ нагадує США, Британії та ЄС про необхідність реального зняття односторонніх санкцій із російських добрив та продовольства… Навіть безоплатна передача російських добрив найбіднішим країнам продовжує стикатися із блокуванням через санкції".
Дезінформація: Глава держдуми РФ В. Володін заявив, що "поки Вашингтон не ухвалить рішення, ніякий Зеленський і Україна за стіл переговорів не сядуть".
"Там (в Україні, – ред.) немає легітимних органів влади. Вони давно не представляють народ, захопили владу за підсумками держперевороту. Вашингтон там заправляє і Вашингтон визначатиме, скільки триватиме війна, скільки загине українців. Для них жителі України – це витратний матеріал", - йдеться у заяві.
Маніпуляція: "США у найближчому майбутньому вочевидь не готові до жодних конструктивних дій щодо врегулювання ситуації в Україні", - заявила глава МЗС РФ Лавров.
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